Sensatie in ‘Blind getrouwd Australië’: «Hij datet al anderhalve maand met haar!» (video)

Bij ons is ‘Blind Getrouwd’ feilloos van start gegaan, maar in Australië gaat het er – traditiegetrouw – een stuk heftiger aan toe. Daar kreeg een bruid tijdens het trouwfeest te horen dat haar kersverse echtgenoot een andere vrouw had beloofd om bij haar te blijven. «Dit is mijn ergste nachtmerrie!», klinkt het.

De kennismaking tussen Bronte en Harrison in ‘Blind getrouwd Australië’ zorgde meteen voor behoorlijk wat sensatie. Tijdens het trouwfeest vroeg een vriendin van Bronte, Jessica, of ze even met haar kon praten. Jessica dropte tijdens het gesprek meteen een bommetje. «Een vriendin vertelde me dat ze anderhalve maand datet met een man die meedoet aan ‘Married at First Sight’. En dat hij na het experiment bij haar wil blijven. Het gaat over Harrison… Ik heb foto’s van hem en de blonde vrouw met wie hij datet. Hij zei zelfs tegen haar: ‘stel je voor dat je zwanger wordt van mij voordat ik meedoe aan MAFS. Dat zou nogal een schandaal zijn’», aldus Jessica. Daarna vertelt Jessica dat hij een kind heeft uit een vorige relatie. Bronte wist niet wat ze hoorde. «Meen je dat nu? Dit is mijn ergste nachtmerrie!», viel ze achterover van verbazing.

Aparte huwelijksnacht

Wanneer Bronte hem uitvraagt over de vermoedens, antwoordt hij dat hij vrijgezel was en voor MAFS datete met verschillenden vrouwen, onder wie ook de dame in kwestie, die volgens hem tot over haar oren verliefd was op hem. Maar dat hij met haar afgesproken had om na MAFS bij elkaar te zijn, daar was volgens hem niets van aan. Het tafereel zorgde wel voor een aparte huwelijksnacht. Letterlijk dan, want ze sliepen niet samen. Benieuwd hoe het afloopt tussen hen…

Het bewuste fragment kan je hieronder bekijken vanaf 1:12:09.





