Sem uit ‘Ex on the Beach’ toont buikje in bikinifoto: «Je bent prachtig zwanger!»

Sem de Coninck heeft een prachtige foto gedeeld waarop haar bolle buik al een beetje te zien is. «Wat ben je mooi», klinkt het in de reacties.

Vorige maand maakte Sem de Coninck, die we kennen uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch 2021’, bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. De 22-jarige Nederlandse realityster is uitgerekend voor januari en het wordt een jongetje. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze in bikini poseert en haar beginnende buikje al te zien is. «Ik en mijn babybuikje», schrijft ze erbij.

Stralen

In de comments wordt er vol bewondering gereageerd. «Prachtig!», «Wat ben je mooi», «Knapperd», «Hup hup, stralen jij», en «Je bent prachtig zwanger», lezen we onder meer.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/sem-uit-ex-beach-toont-buikje-bikinifoto-je-bent-prachtig-zwanger