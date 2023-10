Secretaris-generaal VN geschokt door raketaanval op ziekenhuis in Gaza

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, reageert ontzet op de verwoestende raketaanval op een ziekenhuis in de Gazastrook.

«Ik ben geschokt door de moord op honderden Palestijnse burgers vandaag bij een aanval op een ziekenhuis in Gaza, wat ik in de krachtigste bewoordingen veroordeel», schreef Guterres op X, vroeger Twitter. «Mijn hart gaat uit naar de families van de slachtoffers. Ziekenhuizen en medisch personeel zijn onderworpen aan de bescherming van het internationaal humanitair recht.»

Daders nog onbekend

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse gebieden zijn bij de inslag «200 à 300 mensen omgekomen» en bevinden honderden slachtoffers zich nog onder het puin. De islamistische beweging Hamas heeft het over meer dan 500 slachtoffers en beschuldigt Israël van de aanval. Het Israëlische leger ontkent echter achter het bloedbad te zitten en wijst naar de Palestijnse beweging Islamitische Jihad.

56 jaar bezetting

In een toespraak in Peking, bij de derde top van de Nieuwe Zijderoute in Peking, zei de VN-secretaris-generaal voorts zich «volledig bewust te zijn van de diepe grieven van het Palestijnse volk na 56 jaar van bezetting», maar stelde hij dat «hoe ernstig deze grieven ook zijn, ze de terreurdaden van Hamas van 7 oktober niet kunnen rechtvaardigen». En op hun beurt kunnen «deze aanvallen de collectieve bestraffing van de Palestijnen niet rechtvaardigen», aldus Guterres. De VN-chef riep vervolgens op tot een «onmiddellijk staakt-het-vuren in het conflict tussen Israël en Hamas».

