Schermutseling met grizzlybeer wordt wandelaar fataal in VS

De vrouw die vorige zaterdag dood is aangetroffen nabij Yellowstone National Park, in de Amerikaanse staat Montana, was wellicht het slachtoffer van een berenaanval. Dat melden Amerikaanse media.

Het Montana Department of Fish, Wildlife and Parks meldde in een Facebookpost dat de vrouw zaterdagochtend dood werd aangetroffen op het wandelpad Buttermilk Trail, in de buurt van het nationaal park Yellowstone. Onderzoekers bevestigden dat er sporen van een grizzlybeer zijn gevonden. Het onderzoek is nog aan de gang, aldus het departement.

Vorige week nog waarschuwde het departement voor waarnemingen van grizzlyberen in het bewuste gebied. Het drong er bij wandelaars op aan om waakzaam te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het inslaan van berenspray, afval weggooien, overdag en in groep reizen en lawaai maken om beren af te schrikken.

Meer grizzlyberen

Uit bezorgdheid over de veiligheid van de beren en mensen is het bewuste wandelpad, dat populair is onder wandelaars, intussen afgesloten. Het gebied ligt enkele kilometers ten westen van West Yellowstone, een dorp in Montana vlakbij het Custer Gallatin National Forest en Yellowstone National Park.

In de natuurreservaten en wildernisgebieden van Montana leven verschillende wilde dieren, waaronder beren, wolven, elanden en bizons. In de afgelopen jaren is de grizzlybeerpopulatie in de staat Montana naar verluidt toegenomen.

Dit incident volgt op een andere berenaanval eerder deze maand, toen een zwarte beer een 35-jarige schapenhoeder ernstig verwondde in het San Juan National Forest in Colorado. In juni werd een 66-jarige man aangevallen en gedood door een volwassen mannelijke zwarte beer in de buurt van een hut die hij aan het bouwen was ten zuiden van Prescott, Arizona.

Facebook MontanaFWP-606976134911475?ref=embed_post

Lees ook

verbluffende-video-van-klimmer-die-beer-van-zich-afslaat-gaat-viraal



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/schermutseling-met-grizzlybeer-wordt-wandelaar-fataal-vs