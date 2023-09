Schaakmeester ontkent dat hij valsspeelde via vibrerende anale kralen

Een Amerikaanse grootmeester, de hoogst bereikbare titel binnen de schaaksport, werd in 2022 beschuldigd van valsspelen. Hans Niemann zou signalen gekregen hebben tijdens de match, via vibrerende anale kralen. Nu spreekt hij zich voor het eerst uit over de geruchten: «Nee, ik heb geen anale kralen gebruikt tijdens het schaken.»

Tijdens een kampioenschap in Missouri in September 2022 won Hans Niemann tegen de Noorse grootmeester Magnus Carlsen, de beste schaker ter wereld. Die laatste beschuldigde hem evenwel van valsspelen met behulp van een zendertje, of volgens sommigen: vibrerende anale kralen.

Geen seksspeeltjes

Niemann sprak afgelopen maandag voor het eerst over de beschuldigingen in het tv-programma Piers Morgan Uncensored. «Het is erg ontmoedigend om na die overwinning beschuldigd te worden van valsspelen», zei hij. «Die dingen gebeuren. Het heeft me echt veel belangrijke lessen geleerd over het leven en schaken.»

Niemann herhaalde opnieuw dat hij het spel eerlijk gespeeld had. Morgan wou het evenwel toch nog hebben over de bewering dat Niemann signalen ontvangen zou hebben van iemand anders via vibrerende anale kralen die vanop afstand bediend konden worden.

«Even ter verduidelijking, over die ene beschuldiging – heb je ooit anale kralen gebruikt tijdens het schaken?», vroeg Morgan. Daarop zei Niemann: «Wel, je nieuwsgierigheid is een beetje verontrustend, maar nee. Categorisch: nee, natuurlijk niet.»

Schaakvete van de eeuw

De zaak tussen Niemann en Carlsen werd een van de grootste schaakdisputen ooit. Niet veel later na Carlsens aanklacht, bracht chess.com aan het licht dat Niemann zeker in meer dan 100 online schaakwedstrijden valsgespeeld zou hebben. Het leidde tot een grote rechtszaak. Niemann beweerde dat zijn reputatie verwoest was. Hij gaf toe dat hij twee keer in zijn leven had valsgespeeld: een keer toen hij twaalf was, en een keer toen hij zestien was. Alle andere beschuldigingen ontkende hij met klem. Hij spande een rechtszaak aan tegen Carlsen, Chess.com en een andere schaker. Hij eiste 100 miljoen dollar, maar die eis werd later ingetrokken.

In augustus kwamen Carlsen en Niemann tot een akkoord. Zowel Carlsen en Chess.com gaven in een statement toe dat er geen bewijs is dat Niemann valsspeelde. «Ik kijk ernaar uit om weer de degens te kruisen met Magnus op het schaakbord en niet in de rechtbank», reageerde Niemann achteraf.

