Sarah Puttemans over ‘Celebrity Masterchef’: «Ik heb dingen gedaan waar ik me ontzettend om schaam»

Vanavond maakt Sarah Puttemans haar tv-debuut in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’. Hoewel ze aanvankelijk twijfelde om deel te nemen, ging ze er toch voor. Al bracht dat wel wat stress met zich mee. «Ik vroeg me die eerste dagen af waarom ik in godsnaam aan dit programma deelnam», klinkt het.

Met 187.000 volgers op Instagram mag Sarah Puttemans gerust een succesvolle influencer genoemd worden. De 24-jarige vriendin van Viktor Verhulst werd een tijdje geleden gevraagd om mee te doen aan ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’. Eerst twijfelde ze, maar Viktor kon haar overtuigen om haar tv-debuut te maken. «Toen ik gevraagd werd voor ‘Celebrity Masterchef’, had ik daar ook aanvankelijk mijn twijfels bij. Ik ben absoluut geen keukenprinses, Vik is een veel betere kok dan ik. Maar mijn liefje was wél de eerste om mij aan te moedigen, en erop te hameren dat ik eens uit mijn comfortzone moest stappen. Hij zag het als een mooie kans voor mij, waarbij ik eens een andere kant van mezelf kon tonen. Mijn mama had haar twijfels: zij vreesde dat ik me belachelijk zou maken. (lacht) Ik ga uiteraard niets verklappen over het verloop van mijn avontuur, maar ik ben blij dat ik heb meegedaan», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Paniek

Ze merkte meteen dat het niveau enorm hoog lag, wat haar de nodige stress opleverde. «Toen ik die eerste keer de keuken van ‘Celebrity Masterchef’ binnenwandelde, had ik echter zoveel stress. Er wordt toch een bepaald niveau van de deelnemers verwacht. Dat moet je dan ook nog eens etaleren voor de jury, die uit drie topchefs bestaat. Ik was daar écht door geïntimideerd, en vroeg me die eerste dagen af waarom ik in godsnaam aan dit programma deelnam. Ik heb dingen gedaan waar ik me, achteraf bekeken, ontzettend om schaam. Maar op bepaalde momenten was ik zodanig in paniek, dat ik niet logisch meer kon nadenken. Onder druk presteren vind ik bijzonder moeilijk, zo blijkt», klinkt het.

Mode

Hoewel haar debuut op televisie heel wat voeten in de aarde had, staat ze open voor meer televisie-opdrachten. «Mijn enige vereiste, als ik dat zo mag zeggen, is dat het programma bij mij past”, zegt ze. “Ik hou bijvoorbeeld erg van mode, dus die richting mag het zeker uitgaan. Ik weet in ieder geval dat ik niet cameraschuw ben: ik ben al twee jaar aan het vloggen, en praat graag voor een camera. In beeld komen schrikt me eveneens niet af. Al is dat bij een vlog wel anders. Daar heb ik de volledige controle over de beelden. Bij een televisieprogramma kiest iemand anders wat gebruikt wordt. Hopelijk zijn ze bij ‘Celebrity Masterchef’ lief geweest», lacht ze.

‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ is maandag en woensdag om 21u te bekijken op Play4.

