Sarah Jessica Parker openhartig over haar lichaam: «Ik kijk niet zo graag naar mezelf»

Sarah Jessica Parker mag dan wel al 25-jaar een It-girl zijn dankzij ‘Sex and the City’, de 58-jarige actrice worstelt nog steeds geregeld met haar zelfbeeld. Dat gaf ze toe tijdens ‘The Howard Stern Show’. «Ik denk dat ik presentabel ben, maar ik kijk niet zo graag naar mezelf.»

Sarah Jessica Parker vertelde tijdens een openhartig interview over haar zelfbeeld. De 58-jarige actrice, die nu weer vaker opduikt dankzij de serie ‘And Just Like That’, kreeg de vraag voorgeschoteld of ze vindt dat ze een «knap mens» is. Daarop zei ze: «Ik ben presentabel. Ik kijk niet zo graag naar mezelf, maar ik denk wel dat ik oke ben.»

Te laat voor botox?

Sarah Jessica Parker heeft zelf nooit plastische chirurgie gedaan. Wel zegt ze op de show dat ze erg vaak nadenkt over botox, maar twijfelt of het daar niet te laat voor is.

Ook al laat ze de cosmetische ingrepen voorlopig voor wat ze zijn, ze vindt er niets mis mee dat anderen wel die keuze maken. «Ik begrijp dat, want er wordt zo veel nadruk gelegd op hoe je eruit ziet, en al zeker bij vrouwen», zegt ze. «Toen vorig jaar het nieuwe seizoen (van ‘And Just Like That’, nvdr) verscheen, waren er zo veel eindeloze artikels over ouder worden, en gracieus ouder worden, en over ‘Sarah Jessica’s haar is grijs.»

«Mensen moeten doen waar ze zich goed bij voelen», besluit de actrice.

