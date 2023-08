Saartje Vandendriessche overladen met complimenten op bikinifoto: «Wat een mooi lijntje!»

Saartje Vandendriessche heeft een vakantiekiekje gedeeld waarop ze in bikini geniet van het mooie weer. «Je ziet er fantastisch uit!», is de algemene teneur in de reacties.

Saartje Vandendriessche geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Ibiza. Met temperaturen rond de 30 graden is het daar puffen en zweten geblazen, dus trok de 48-jarige presentatrice en schrijfster in bikini de zee in. «Genieten», schrijft ze bij de foto op Instagram.

Complimenten

Haar volgers sparen de superlatieven niet. «Schoonheid», «Je ziet er fit uit! Knap», «Jaloers! Have fun», «Wat een mooi lijntje. Geniet», en «Je ziet er fantastisch uit, Saartje», wordt er onder meer gereageerd.





