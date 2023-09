Ryanair: Reizigers moeten meer dan 500 euro betalen bij het inchecken: «Dit heeft onze vakantie ernstig verstoord»

Een gezin van negen dat met Ryanair wou reizen naar Cyprus kreeg recent een onaangename verrassing voorgeschoteld op de luchthaven. Door technische problemen bij het inchecken kregen ze een surplus aangerekend van meer dan 500 euro. Een opdoffer voor de familie.

Deepa Robin keek samen met haar gezin uit naar een vakantie in de zon op Cyprus. Ze boekten een vlucht met Ryanair vanaf de Britse luchthaven Londen Stansted. Bij Ryanair is het de gewoonte dat ze passagiers vragen om voor vertrek online in te checken. Wie dat niet op tijd doet, moet bijbetalen. Ook Deepa was zich bewust van dat beleid. De avond voordat ze om 5 uur ’s ochtends de vlucht zou nemen naar het zonnige eiland, probeerde ze online in te checken. Elke keer kreeg ze evenwel een foutmelding dat «deze passagier niet kan inchecken» en dat die «zijn documenten aan de balie moet laten zien.» Sommigen van de negen leden van de groep hadden tenslotte niet de Britse nationaliteit of de Europese nationaliteit. Volgens Deepra kon de online check-in daarom niet voltooid worden.

«Een fortuin»

Toch dacht Deepa bij aankomst op de luchthaven dat ze op zijn minst het nodige gedaan had voor de Britse passagiers. Maar ook dat bleek een teleurstelling. Niemand van het gezin bleek ingecheckt te zijn. Aan de balie bij Ryanair kreeg ze meteen het slechte nieuws te horen: «Het gaat je een fortuin kosten.» Ze moest namelijk 55 pond (zo’n 65 euro) per passagier betalen, ofwel 495 pond (578 euro) voor het hele gezin. Een grote som die Deepa niet zomaar kan ophoesten. «Die onverwachtse boete heeft onze vakantie stevig verstoord.»





Reactie Ryanair

Een woordvoerder van Ryanair reageert in de Britse pers op de ophef. «In overeenstemming met de algemene voorwaarden van Ryanair, die deze passagiers op het moment van het boeken accepteerden, moeten ze tot twee uur voor hun geplande vertrektijd online inchecken. Ze moesten dus terecht die incheckkosten op de luchthaven betalen», zei hij. De familie heeft geen recht op terugbetaling. Het feit dat niet iedereen Europeaan was, kon hen er niet van weerhouden om online in te checken, voegde hij eraan toe. Ze moesten enkel hun instapkaart uitprinten en hun papieren tonen aan de balie ter controle.

