Rusland wordt vanaf vandaag voorzitter van VN-Veiligheidsraad: «Slechte grap»

Rusland neemt vanaf vandaag een maand lang het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad over. Oekraïne is daar niet over te spreken. Dat Rusland uitgerekend op 1 april het voorzitterschap krijgt toebedeeld is een «slechte grap», klinkt het in Kiev.

Voor het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad is een beurtrol voorzien. Elk van de vijftien leden krijgt zo de mogelijkheid om een maand lang het VN-orgaan te leiden. Omdat de volgorde van dat roterend voorzitterschap gebaseerd is op het alfabet, zal Rusland komende maand het Afrikaanse land Mozambique aflossen aan het hoofd van de V-Raad.

«Koloniale oorlog»

«Het Russische voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad vanaf 1 april is een slechte grap», zo luidt de reactie van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba. «Rusland voert een koloniale oorlog en zijn president is een oorlogsmisdadiger die door het Internationaal Strafhof wordt gezocht voor de ontvoering van kinderen», schrijft hij op Twitter.

De VN-Veiligheidsraad moet een oplossing bieden voor geschillen die internationaal een bedreiging voor de vrede vormen. De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden. Vijf landen, waaronder Rusland, maken permanent deel uit van het VN-orgaan en beschikken ook over een vetorecht.

