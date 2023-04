Radiopresentatrice Roos Van Acker praat in een interview open en eerlijk over haar liefdesleven dat iets te rustig is voor haar. «Er is niemand in mijn leven momenteel», klinkt het.

Twee jaar geleden kwam er een einde aan de relatie van Roos Van Acker en Tobias Vandenbosch. Ze waren toen zes jaar samen, maar het ging niet meer omdat «onze relatie té veel van me vroeg en omdat ik – eindelijk – toch voor één keer aan mezelf heb gedacht», legde Roos destijds uit. Inmiddels telt de sympathieke blondine 46 lentes, kruipt ze nog steeds elke ochtend van de werkweek achter de microfoon van de digitale StuBru-zender ‘De Tijdloze’ en geeft ze les aan de Thomas More hogeschool.

Niet wanhopig

Aan ambitie geen gebrek, al mist ze ergens wel een partner aan haar zijde. «Enkel op liefdesvlak kan het wel beter. Het is heel kalmpjes. Er is niemand in mijn leven momenteel. Ik ben ook niet wanhopig op zoek naar een partner, maar soms mis ik wel eens iemand. Misschien werd het tijd dat ik wat meer voor mezelf ging zorgen en mezelf meer op de eerste plaats ging zetten. Niet gemakkelijk, omdat ik een heel zorgzaam persoon ben. Ik stel me graag ten dienste van anderen en kan me gemakkelijk verliezen in iemand anders. Gelukkig voel ik me omringd door een geweldige vriendenkliek en heb ik de namiddagen vrijaf om toffe dingen te doen. Maar ik merk dat ik die vrije tijd te weinig gebruik om te gaan sporten. Ik wandel wel, maar joggen in het park komt er niet meer van. Misschien pik ik de draad wel weer op nu de lente en het mooie weer op komst zijn. Ik merk dat alles wat meer blijft plakken dan vroeger, maar gelukkig ben ik niet zo’n snoeper. Chips eet ik niet, nootjes wel (lacht). Ik let niet echt op mijn voeding, en ik sta ook zelden op mijn weegschaal, omdat ik daar niet vrolijk van word», vertelt ze in Story.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/roos-van-acker-openhartig-over-haar-liefdesleven-soms-mis-ik-wel-eens-iemand