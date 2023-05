Romelu Lukaku gespot met Amerikaanse popster

Op sociale media gaan beelden rond van voetballer Romelu Lukaku met Megan Thee Stallion, een Amerikaanse rapper en songwriter. Naar verluidt zijn de twee samen gespot op het trouwfeest van Lautaro Martinez, een ploegmakker van Lukaku bij Inter Milaan.

Verschillende Vlaamse media speculeren dat Roc Nation de mogelijke link vormt tussen de twee. Dat is het managementbureau van Jay-Z, waar ook Lukaku en Thee Stallion onder contract staan.

An alleged picture of Romelu Lukaku and American pop-star and rapper Megan Thee Stallion at the wedding of Lautaro Martinez. pic.twitter.com/3OIp9kcgAC — Inter Xtra (@Inter_Xtra) May 29, 2023





Found another video of Lukaku and Megan Thee Stallion at Lautaro's wedding pic.twitter.com/BT1yEtv3QH — Lili ✨️ (@neymessikyks) May 29, 2023





Privéleven is geheim

Lukaku geeft niet veel prijs over zijn privéleven. Zo raakte vorige week bekend dat zijn zoontje Romeo (4) een broertje Jordan (1) heeft, dat de voetballer een jaar lang wist geheim te houden. Omdat over de moeder van de kinderen niets geweten is, circuleren de geruchten op sociale media als een lopend vuurtje.

De trouw van Lautaro Martinez vond plaats aan het Comomeer in Noord-Italië. Ook Lionel Messi en zijn vrouw Antonella Roccuzzo waren van de partij, net als veel andere ploeggenoten van de Argentijnse nationale ploeg.

✅ Internazionale forward Lautaro Martínez and Chelsea's target is having a wedding pic.twitter.com/b6gXylrKqQ — Enzo Fernández Buddy (@Enzo_Buddy) May 29, 2023





