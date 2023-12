De Amerikaanse Megan Gougeon heeft op YouTube een filmpje gedeeld waarin ze enkele vliegtuiggeheimen uit de doeken doet. En Megan weet waarover ze praat, ze nam de laatste 10 jaar maar liefst 300 vluchten en noemt zichzelf een echte reisexperte.

1. Zit jij liever vooraan, achteraan of in het midden als je het vliegtuig neemt? Megan beweert dat zij weet welke stoelen de veiligste zijn: «De stoelen in het midden van de achterste rij». Ze stelt dat deze plekken de «hoogste overlevingskansen hebben bij een crash», al zijn ze niet altijd heel erg comfortabel omdat je vlak bij de toiletten zit en niet achterover kunt leunen.

2. Heb je wel eens een klein gaatje gezien onderaan je vliegtuigraam? «Dit is iets waarover luchtvaartmaatschappijen niet praten», zegt Megan. «Maar het speelt een grote rol om ons veilig te houden. Dit gaatje, bekend als een ‘ontluchtingsgat’, is essentieel voor het reguleren van de cabinedruk om het raam sterk te houden en te voorkomen dat het beslaat.»

3. Megan raadt ook aan om altijd je stoel te checken voor het opstijden. «Passagiers nemen soms de reddingsvest mee die onder hun stoel bevestigd is.»

4. Wist je dat het toilet ook langs de buitenkant geopend kan worden? «Er bestaat namelijk een geheime vergrendeling»

5. Tot slot maakt Megan ook bekend wat de vuilste plekken zijn in het vliegtuig: het stoelnetje waarin je je spullen steekt, de riemgespen en de tafeltjes. Megan zegt in de video ook dat je nooit op je sokken mag rondlopen in een vliegtuig, de gangpaden zijn namelijk bezaaid met bacteriën die uit het toilet komen.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/move/reisexperte-onthult-5-vliegtuiggeheimen