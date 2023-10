Recordaantal activiteiten in Vlaanderen voor Dag van de Trage Weg

Zaterdag 14 oktober en zondag 15 oktober vieren duizenden wandelaars en fietsers de Dag van de Trage Weg. Met bijna 230 activiteiten in Vlaanderen vestigt de zeventiende editie een record. De organisatie wil met het evenement de meerwaarde van trage wegen benadrukken.

Alle autovrije en autoluwe wegen staan dat weekend in de kijker. Elk pad dat voornamelijk gebruikt wordt door niet-gemotoriseerd verkeer is een trage weg. In totaal zijn al die paden en wegen goed voor meer dan 40.000 kilometer verkeersveilige infrastructuur.

Broodnodig

Aandacht voor trage wegen blijft volgens de organisatie broodnodig omdat heel wat paden en wegen bedreigd of afgesloten zijn. «Hun meerwaarde is nochtans enorm: als veilige fiets- of wandelweg, als speelruimte voor kinderen, als kortste route, als habitat voor plant en dier, als drager van verhalen en erfgoed, als bron van ontspanning voor iedereen die op zoek is naar rust en stilte», klinkt het.

Komend weekend organiseren lokale buurtcomités en gemeenten fiets- en wandeltochten, picknicks en zelfs vaartochten. Het volledige programma is te vinden op www.dagvandetrageweg.be. Ook in Brussel vinden 22 activiteiten plaats.

