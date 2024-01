Ravage na windhoos in Sint-Katelijne-Waver en Putte: «Ik dacht dat ik doodging» (video)

De burgemeesters van Sint-Katelijne-Waver en Putte zitten samen om de ravage na de windhoos van woensdag in kaart te brengen en de verdere aanpak te bespreken. Er is alvast een infolijn geopend voor getroffen inwoners die met vragen zitten over bijvoorbeeld verzekeringskwesties.

Een windhoos trok woensdagnamiddag door het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) en het naburige Putte. Verschillende (stukken van) daken werden afgerukt, tuinhuizen en serres werden vernield en een begraafplaats raakte beschadigd. Er werd zelfs een caravan de lucht in geslingerd. De brokstukken belandden op straat, in tuinen en in velden. Twee woningen zijn onbewoonbaar verklaard, de bewoners vonden opvang bij familie.

«Net een F-16»

Een vrouw die haar paarden stalt bij Kruisberg in Putte getuigt aan Het Nieuwsblad: «Alles werd pikdonker en toen klonk het alsof een F-16 overvloog. En toen ik buiten ging kijken, hing er alweer een angstaanjagende stilte.» «Het ging allemaal heel snel. Ik dacht dat ik doodging», klinkt het nog.

De hulpdiensten slaagden er woensdagavond laat nog in om alle straten weer vrij te maken, al ligt er volgens de gemeentebesturen wel nog een stuk dak op een fietspad. Daar werden hekken rond geplaatst om de situatie te beveiligen. Vandaag wordt er verder geruimd.

Infolijn

Intussen hebben de twee gemeentes een gezamenlijke infolijn geopend. Tussen 9 en 17 uur kunnen getroffenen op het nummer 015 79 36 60 terecht voor vragen, bijvoorbeeld over wat ze moeten doen om de verzekering aan te spreken. Of er een aanvraag komt voor een erkenning als natuurramp is nog niet duidelijk.

De nabije stad Mechelen en de FOD Binnenlandse Zaken hebben intussen aangeboden om bijstand te leveren bij het puin ruimen indien nodig. Voorlopig werd dat niet nodig geacht.

Deze mensen kwamen net iets te dicht bij de #windhoos nabij Onze Lieve Vrouw Waver/Putte. #onweer #tornado

© Elize Van Assche pic.twitter.com/HPCQyRP11B — Ward Bruggeman ⚡️ (@MeteoWard) January 3, 2024

