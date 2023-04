Rachel McAdams toont okselhaar in fotoshoot: «Zoveel respect voor haar»

De Canadese actrice Rachel McAdams wordt bewonderd voor het feit dat ze durft te laten zien dat ze haar okselhaar laat staan.

Rachel McAdams siert deze week de cover van het Amerikaanse vrouwenmagazine ‘Bustle’. De 44-jarige actrice, die we vooral kennen uit de romantische film ‘The Notebook’, houdt het graag zo naturel mogelijk en toont dat door haar ongeschoren oksels te laten zien. Ze vroeg het magazine zelfs nadrukkelijk om de foto’s zo min mogelijk te bewerken. «In deze shoot draag ik latex ondergoed. Ik heb twee kinderen gekregen. Dit is mijn lichaam en ik vind het belangrijk om terug te reflecteren naar de wereld. Het is oké om er op je best uit te zien en ervoor te werken en gezond te zijn, maar dat is voor iedereen anders», klinkt het.

Respect

In de reacties wordt er vol bewondering gereageerd. «Mooie, naturelle vrouw. Heel inspirerend!», «We hebben meer van dit nodig in Hollywood», en «Een van de weinige beroemdheden in Hollywood die haar natuurlijke schoonheid omarmt en geen plastische chirurgie heeft ondergaan. Zoveel respect voor haar», lezen we onder meer.





