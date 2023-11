Proefprojecten met digitaal statiegeld eerder positief onthaald door gebruikers

De resultaten van een tweede reeks proefprojecten rond digitaal statiegeld lijken positief. Dat laat OVAM donderdag weten. Tijdens die tweede reeks werd op een breder publiek getest in een pretpark, een kustgemeente en een vakantiepark. De resultaten worden nog verder geanalyseerd door een klankbordgroep, waarna een stuurgroep de bevindingen voorstelt aan de Vlaamse overheid.

Tijdens drie weekends in september werd het systeem van digitaal statiegeld getest in Bobbejaanland. Tussen 22 september en 12 oktober werd het ook getest in Center Parcs De Haan en in de gemeente Wenduine. Voor het eerst werd ook een thuisscanner getest voor mensen die geen smartphone of toegang tot internet hebben.

«Het digitaal systeem heeft operationeel gezien zijn robuustheid bewezen», klinkt het bij OVAM. «In beide locaties was het gebruikte digitale platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruikers en zijn quasi geen fouten vastgesteld. Meer dan 99% van de codes is zonder probleem gescand kunnen worden bij consumptie. Hetzelfde geldt voor de thuisscanners.»

Privacy gewaarborgd

Nog volgens OVAM lijkt er een draagvlak te zijn voor een digitaal statiegeldsysteem. Gemiddeld genomen zou een goede 60% van de gebruikers hun deelname aan het systeem als positief of eerder positief ervaren. En ook de privacy van de gebruikers werd gewaarborgd, daarover werd geen enkele klacht geregistreerd.

«Er kon een impact worden vastgesteld op de gemeten hoeveelheid zwerfvuil, maar verdere analyse van de gegevens moet bepalen welke factoren – statiegeld, flankerende communicatie, directe ondersteuning van consumenten door medewerkers – deze impact beïnvloed hebben.»

De leden van de klankbordgroep krijgen de komende dagen de kans om verder op de resultaten te reflecteren. Een stuurgroep, onder voorzitterschap van OVAM, neemt de feedback en input vanuit de klankbordgroep mee en zal in haar eindrapport over de proefprojecten digitaal statiegeld conclusies en aanbevelingen formuleren. Dit rapport zal eind 2023 aan de Vlaamse regering worden overgemaakt.

