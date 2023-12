Prinses Diana’s avondjurk geveild voor 900.000 dollar

Een avondjurk van prinses Diana is zondagavond voor 900.000 dollar (ruim 825.000 euro) geveild. Het in Los Angeles gevestigde veilinghuis Julien’s Auctions had vooraf ingeschat dat de jurk tussen de 100.000 en 200.000 dollar zou opleveren.

Het gaat om een korte avondjurk van de Marokkaans-Britse ontwerper Jacques Azagury. Diana, de ex-vrouw van de huidige koning Charles, droeg de jurk twee keer: bij een diner van de burgemeester van Florence in Italië, waar ze samen met Charles was, en tijdens een optreden van het Vancouver Symphony Orchestra in Canada.





Schapentrui

Ook de blouse die Diana droeg op haar verlovingsportret werd verkocht. De witte blouse met strik aan de voorkant was goed voor 300.000 dollar (275.000 euro). Vooraf werd geschat dat de blouse zo’n 80.000 tot 100.000 dollar zou opleveren.

De kledingstukken breken geen records, want in september ging al de bekende schapentrui van Diana onder de hamer. Die was goed voor zo’n 1,1 miljoen dollar (1 miljoen euro). Diana kwam in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven.

