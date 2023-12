Prins Harry was slachtoffer van hacking en krijgt schadevergoeding

De Britse prins Harry is gedeeltelijk in het gelijk gesteld in zijn rechtszaak tegen de uitgever Mirror Group Newspapers (MGN). Het High Court acht het bewezen dat de prins het slachtoffer is geworden van hacking. Er wordt een schadevergoeding toegekend van 140.600 pond, of ongeveer 163.000 euro.

Bij 15 van de 33 artikels die tijdens de rechtszaak werden behandeld, werd de informatie op illegale wijze vergaard, zo heeft het hof vrijdag geoordeeld. Voor de overige achttien artikels is de eis afgewezen.

«Ik ben van mening dat zijn telefoon slechts in bescheiden mate is gehackt», zo wordt rechter Timothy Fancourt door BBC News geciteerd. «Maar het gebeurde bij gelegenheid, vanaf het eind van 2003 tot april 2009.»

De 39-jarige prins stelde dat hij sinds 1996 in totaal vijftien jaar was afgeluisterd. Hij had daarom een schadevergoeding van 440.000 pond geëist.

«Onvoorwaardelijke excuses»

MGN – de uitgever van de kranten Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People – heeft in een mededeling al gereageerd op de beslissing van het High Court. «We zijn blij met de uitspraak van vandaag, die het bedrijf de nodige duidelijkheid geeft om verder te gaan na gebeurtenissen die vele jaren geleden plaatsvonden», zo staat in de reactie. «Waar historisch wangedrag heeft plaatsgevonden, bieden we onze onvoorwaardelijke excuses aan, hebben we onze volledige verantwoordelijkheid genomen en hebben we een gepaste compensatie betaald.»

