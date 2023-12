Pommeline uit ‘Temptation’ liet haar dode hamster op sterk water zetten: «Ik wou nog even van hem genieten» (video)

Een huisdier verliezen kan pijnlijk zijn. Dat weet ook Pommeline Tilliere, bekend van ‘Temptation Island’. Zij onthult op de podcast ‘Kletsuurtje’ dat ze haar overleden hamster op sterk water liet zetten.

«Ik heb mijn hamster op sterk water laten zetten», legt ze uit. «Ik heb die vier jaar gehad. Ik wou nog even van hem kunnen genieten.»

De hamster, genaamd Ferdinand, belandde eerst nog een jaar in de diepvries. «In papier, in een diepvrieszakje», verduidelijkt Pommeline. «Niemand zou gemerkt hebben dat die daar lag.» Nu zit hij in een soort van vaas, op sterk water.





Gemengde reacties

Op sociale media zijn de meningen verdeeld. Een groep vindt een hamster invriezen ronduit bizar. De andere groep reageert begripvol: «Ik houd mijn dieren ook eerst bij in de diepvries» of «dit had ik ook moeten doen met mijn hamster» valt er te lezen in de comments.

