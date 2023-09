Politie vindt 55 mishandelde honden en 5 dode puppy’s bij Amerikaanse vrouw (video)

Een 48-jarige Amerikaanse vrouw uit Chandler, in de Amerikaanse staat Arizona, is opgepakt voor dierenmishandeling. Ze runde een dierenopvang vanuit haar verwaarloosde huis. De politie ontdekte 55 mishandelde honden en vijf dode puppy’s in de diepvries.

April McLaughlin werd vrijdag gearresteerd nadat de politie een huiszoeking deed. De politie hadden verschillende meldingen binnengekregen van bezorgde buren over een stank die uit het huis kwam, en de staat van de woning.





Euthanasie

De omstandigheden in het huis bleken schokkend. De luchtkwaliteit binnenin was bijvoorbeeld zo slecht, dat brandweerlui speciale ademhalingapparatuur moesten dragen. Binnenin vonden ze 55 honden die er slecht aan toe waren. Het ging voornamelijk om oudere honden of honden met speciale noden. Ze hadden al een tijdlang geen water meer gekregen. Velen van hen zullen waarschijnlijk geëuthanaseerd moeten worden. Ook ontdekten de autoriteiten vijf dode puppy’s in de diepvries, vlak naast ingevroren maaltijden.





110 feiten van dierenmishandeling

McLaughlin zou de politie gezegd hebben dat het niet verkeerd was om voeding te bewaren naast de dode dieren. Ze zei ook dat ze de honden wou redden, maar dat ze er te veel had aangenomen.

McLaughlin zit nu in de gevangenis. Ze wordt aangeklaagd voor 110 feiten van dierenmishandeling, en een feit van mishandeling van een kwetsbare volwassene, gezien ook haar bejaarde moeder in het huis woonde.

Lees ook

aha-met-deze-hack-haal-je-de-allerlaatste-ketchup-helemaal-uit-de-fles-video



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/politie-vindt-55-mishandelde-honden-en-5-dode-puppys-bij-amerikaanse-vrouw-video