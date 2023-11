Politie Antwerpen takelt wagens van eigenaars met 300.000 euro aan openstaande boetes

De Antwerpse politie heeft vier wagens laten takelen waarvan de eigenaars voor meer dan 300.000 euro aan openstaande boetes hadden verzameld. Dat bevestigde woordvoerder Wouter Bruyns op woensdag.

«De actie van afgelopen weekend had als doel de criminelen te raken in hun portefeuille», aldus Bruyns. «De lokale recherche, de verkeerspolitie en de douane sloegen de handen in elkaar om de achterstallige boetes te innen.» Volgens Bruyns gebeuren dit soort acties regelmatig en is het concept erg succesvol.

De geviseerde personen en vennootschappen staan ook gekend voor drugsfeiten of feiten daaraan gerelateerd. Sommige personen gingen tijdens de actie wel degelijk over tot de onmiddellijke betaling van hun openstaande schuld, goed voor een totaalbedrag van 5.671 euro. De anderen konden of wilden niet betalen en zagen hun ’patserbak’ getakeld worden.

