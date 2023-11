Poetin neemt deel aan virtuele G20-top

De Russische president Vladimir Poetin neemt woensdag deel aan de virtuele top van de G20. Dat heeft de Russische staatstelevisiezender Vesti gemeld. In september paste Poetin nog voor de top in India.

Poetin, tegen wie het Internationaal Strafhof een aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd wegens oorlogsmisdaden, is al twee jaar op rij niet ingegaan op de uitnodiging om de G20-top fysiek bij te wonen. Hij nam ook niet deel via videocall. In augustus liet hij zich vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op de BRICS-top in Zuid-Afrika.

Sinds de COVID-pandemie en de oorlog in Oekraïne, die hem internationaal sterk heeft geïsoleerd, reist Poetin nog zelden naar het buitenland. In oktober trok hij wel naar China waar hij president Xi Jinping ontmoette. China is een belangrijke bondgenoot van Rusland in de strijd tegen de Amerikaanse hegemonie.

Bondgenoot India

Begin oktober verklaarde Poetin nog dat hij niet fysiek op internationale toppen aanwezig is «om geen problemen te veroorzaken» voor de organisatoren.

India, de organisator van de top van woensdag, is tot eind november voorzitter van de G20. New Delhi onderhoudt nauwe historische banden met Rusland, de grooste wapenleverancier van India.

