PKP DWNTWN schrapt volledigezondagprogramma voor noodweer

Het Hasseltse stadsfestival PKP DWTWN schrapt het volledige zondagprogramma vanwege het verwachte slechte weer. Dat meldt de stad Hasselt.

Donderdag verhuisde de organisatie reeds alle op zaterdag geplande optredens naar binnenlocaties. Dat bleek echter niet te kunnen voor het zondagnamiddagprogramma, met activiteiten zoals 3×3 basketbal en skateboarden. Daarom ziet PKP DWNTWN zich genoodzaakt om alles voor aanstaande zondag te schrappen.

Optredens binnen

De optredens die gepland staan op zaterdag vinden plaats in de indoorzone van Quartier Bleu, gelegen aan de parking Blauwe Boulevard en Delhaize, in Z33 of in Cambrinus.

Voor meer informatie en updates kan u terecht op uitinhasselt.be/pkpdwntwn.

