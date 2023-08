Piloot sterft in volle vlucht in toilet van vliegtuig met 271 passagiers aan boord

Een lijnpiloot is overleden nadat hij in volle vlucht in elkaar was gezakt in het toilet van het vliegtuig. Op de vlucht van Miami naar Chili waren 271 passagiers aan boord. Dat meldt het Britse dagblad The Independent.

De vlucht van LATAM Airlines van Miami naar de Chileense hoofdstad Santiago steeg op maandag 14 augustus om 22u11 op. Er was nog een tweede kapitein en eerste officier aan boord toen het incident plaatsvond.

Gezagvoerder Ivan Andaur begon zich drie uur na het opstijgen onwel te voelen en trok zich terug in het toilet. Toen hij daar in elkaar zakte, verleende de rest van de bemanning eerste hulp. De Boeing 787-9 Dreamliner week uit naar Tocumen International Airport in Panama City. Een halfuur later landde het toestel en werd de 56-jarige piloot doodverklaard door hulpverleners.

Carrière van 25 jaar

«LATAM Airlines Group meldt dat vlucht LA505 gisteren, die op de route Miami-Santiago vloog, moest landen op de internationale luchthaven Tocumen in Panama vanwege een medisch noodgeval bij een van de piloten. De gezagvoerder is helaas overleden», aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

«We zijn diep geraakt door wat er is gebeurd en betuigen onze oprechte deelneming aan de familie van onze werknemer. We zijn diep dankbaar voor zijn 25-jarige carrière en zijn waardevolle bijdrage, die altijd werd gekenmerkt door zijn toewijding, professionaliteit en inzet.»

Na het incident steeg het toestel dinsdag weer op in Panama City om zijn weg richting Chili te vervolgen.

LATAM Captain Ivan Andaur, 56, collapses and dies after becoming unwell on board a Boeing 787 Dreamliner flying from Miami to Chile. pic.twitter.com/CDp8vOZ0Wd — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 16, 2023





Lees ook

piloot-waarschuwt-passagiers-op-vlucht-naar-rhodos-dit-een-verschrikkelijk-idee



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/piloot-sterft-volle-vlucht-toilet-van-vliegtuig-met-271-passagiers-aan-boord