Paraglider raakt bij landing verstrikt in een boom

Een paraglider die vorige vrijdag van een 45 meter hoog gebouw was gesprongen in Bournemouth, is bij zijn landing verstrikt geraakt in een boom. Hij moest uit zijn netelige positie bevrijd worden door de brandweer.

De man van in de 40 zou van het dak van een gebouw langs Manor Road in Bournemouth zijn gesprongen. Vermoedelijk ging de parachute pas halverwege zijn val open, en had de man veel geluk dat de boom er stond.

Op weg naar beneden kwam zijn scherm vast te zitten in de takken van een boomtop. Op foto’s is te zien hoe de man hulpeloos zo’n tien meter boven de grond bengelt. Hij lijkt niet gewond.

Reddingsoperatie

Buurtbewoners zagen de paraglider hangen en verwittigden de hulpdiensten. Politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse en gebruikten een luchtladder om dichterbij te komen.

De brandweer had een uur nodig om de man naar beneden te krijgen, en nog eens een kwartier om de touwen en draden te ontwarren. De paraglider kwam met de schrik vrij.

Paraglider stuck in tree after jumping from scaffolding https://t.co/FUafL3zSL7 — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) June 3, 2023





Paraglider rescued in Bournemouth after jumping off of scaffolding and landing in tree. Westbourne Aerial appliance used supported by crew from Springbourne and technical rescue crew from Poole@DWFRSSpringbrne@DWFRSWestbourne@DWFRSPooleFire pic.twitter.com/W4hKOGoh8t — DWFireControl (@DWFireControl) June 2, 2023





