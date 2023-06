Ophef over reclamecampagne van Kim Kardashian: «Dit is er gewoonweg over!» (foto)

Een nieuwe reclamecampagne zorgt voor commotie bij de fans van Kim Kardashian. Heel wat mensen hebben hun bedenkingen bij de poses van de modellen.

Vandaag bracht Kim Kardashian een nieuwe bikinicollectie uit. Om de SKIMS-lijn kracht bij te zetten, liet ze zichzelf en enkele vrouwelijke en mannelijke modellen poseren in donkere badkleding. Alle modellen, inclusief de 42-jarige wereldster, werden voor de shoot overduidelijk ingesmeerd met lichaamsolie, maar ook de poses vallen op. Zo zien we hoe Kim op een mannelijk model ligt en hoe ze door twee heren recht wordt gehouden.

Verbazing

Haar volgers fronsen de wenkbrauwen en zitten met heel wat vragen. «Wat voor goedkope reclame is dit?!», «Raarste shoot, campagne en product ooit», «Waarvoor in godsnaam maakt ze eigenlijk reclame?», «Kim, dit is er gewoonweg over!», «Ik hou van haar, maar hier word ik ongemakkelijk van», en «De shoot is een beetje verpest», lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





