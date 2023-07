De Kosovaars-Britse zangeres Rita Ora krijgt heel wat reacties op de outfit die ze droeg tijdens haar bezoekje aan de Paris Fashion Week. «Hoe kan ze zo ontspannen in haar blootje poseren?!», klinkt het onder meer.

Afgelopen zondag werd de herfst- en wintercollectie van Alaïa voorgesteld tijdens de Fashion Week in Parijs. Opvallende aanwezige was Rita Ora, die onder meer bekend is van ‘Hot right now’ en ‘Ritual’. De 32-jarige zangeres vestigde de aandacht op zichzelf met een doorschijnende kanten jurk van het Franse modehuis. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. «Wat een prachtige show! Ik kan niet wachten om elke outfit te dragen!», schrijft ze erbij.

Gemengde reacties

In de reacties wordt er verdeeld gereageerd op haar outfit. «Hoedje af voor de ontwerper van je jurk, wauw!», «Je ziet er onvoorstelbaar prachtig uit», en «Staat je heel mooi», luidt het enerzijds. Anderen hadden toch hun bedenkingen bij de jurk. «Waarom zou je zoiets dragen?! Oh ja, aandacht», «Zeggen we haar dat je alles kan zien?», «Waarom toch zo naakt?», «Hoe kan ze zo ontspannen in haar blootje poseren?», en «Redelijk ongepast als je het mij vraagt», lezen we ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





Lees ook

hollywoodactrice-verschijnt-op-rode-loper-zonder-ondergoed-moeilijk-voor-de-foto



Wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/ophef-over-doorzichtige-outfit-van-rita-ora-zeggen-we-haar-dat-je-alles-kan-zien-foto