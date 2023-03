Opa rijdt zich vast in sneeuw en wordt na zes dagen levend teruggevonden: «Mirakel!»

Op 24 februari verliet een 81-jarige grootvader zijn buitenverblijf in de bergen in Big Pine, Californië, om terug te rijden naar zijn vrouw in Nevada. Daar kwam hij niet aan: zijn auto kwam vast te zitten in de sneeuw en hij kon geen kant meer op. Uiteindelijk werd de voormalige NASA-medewerker na zes dagen gered. Hij had overleefd op koekjes en een paar croissants.

Christian Jouret had de hoop bijna opgegeven dat zijn grootvader Jerry, de man die hem opvoedde, nog in leven was. Het was bijna een week geleden dat de 81-jarige zijn buitenverblijf in de bergen in Big Pine, Californië, verliet om terug te rijden naar zijn vrouw in Nevada, maar daar was hij niet aangekomen.

«Dat hij dit overleefd heeft, is een mirakel», vertelde zijn kleinzoon aan de BBC. «Het was hard om te bedenken dat een man zoveel kon doen met zijn leven, zo’n erfenis kon opbouwen, om dan vast te komen zitten in zijn auto en te sterven aan onderkoeling.»

Survivalskills geleerd van realityshow

Jerry Jouret werd overvallen door de winterstormen die Californië in februari teisterden, waarbij 90 cm sneeuw viel in het noordelijke deel van de staat. Een halfuur nadat hij Big Pine had verlaten op weg naar zijn vrouw Sharon en huis in Nevada, kwam hij per ongeluk op een kleine landweg terecht. Daar kwam zijn SUV vast te zitten in een sneeuwbank. Maar de 81-jarige raakte niet in paniek. In plaats daarvan bracht hij in praktijk wat hij had geleerd van de realityshow ‘Survivor’, die hij met zijn vrouw bekeek, aldus zijn kleinzoon.

Jerry – die alleen een lichte windjack droeg – hield zich warm met een dun dekbed en een hotelbadhanddoek die hij in de auto had gevonden. Hij at sneeuw om gehydrateerd te blijven en verorberde de paar overgebleven snacks die hij in de auto had liggen: croissants en koekjes. Hij kon de accu van de auto drie en een halve dag sparen door de auto regelmatig uit te zetten.

Geen tekenen van onderkoeling

Het werd erger toen Jerry’s autoaccu het begaf, twee dagen voor zijn redding. De temperatuur daalde ‘s nachts tot ver onder het vriespunt, en hij had geen autoverwarming meer. «Ik kan me voorstellen dat hij toen vreesde dat zijn dagen geteld waren», aldus Christian.

Ondertussen voerden de reddingwerkers een race tegen de klok om Jerry te lokaliseren. De operatie werd dan nog een vertraagd door het slechte weer. Op 9 maart, na zes dagen, kwamen de helikopters Jerry eindelijk te hulp. De piloten zagen hem ei zo na over het hoofd omdat ze de auto voor een rots aanzagen, aldus zijn kleinzoon. Ze hesen Jerry in de helikopter en vlogen hem naar het ziekenhuis.

Daar stelden verplegers vast dat zijn vitale functies als bij wonder nog volledig normaal waren, zonder tekenen van onderkoeling. Zijn grootvader «schreeuwde van vreugde» over de telefoon, zei Christian.

Volgens de sheriff van Inyo County vond de helikopter de gestrande auto nadat een mobiel telefoonsignaal was getraceerd naar een gebied langs Death Valley Road. «Toen de bemanning dichterbij kwam voor inspectie, werd een raam neergelaten en begon een persoon vanuit het voertuig te zwaaien», klinkt het.

