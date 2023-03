Ook NMBS is dupe van inflatie en hoge energiekosten: 142,6 miljoen euro in het rood

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar een recurrent operationeel verlies geleden van 142,6 miljoen euro. Dat was te wijten aan vijf opeenvolgende loonindexeringen in de loop van het jaar, die voor een meerkost zorgden van 82,4 miljoen euro, en fors gestegen energiekosten, die leidden tot een meerkost van 73 miljoen euro. Dat meldt de NMBS.

Specifieke compensaties van de federale overheid hebben de impact verzacht, waardoor de NMBS uiteindelijk een operationeel resultaat van 39,6 miljoen euro boekte.

De schuld daalde van 2,314 miljard euro eind 2021 tot 2,275 miljard euro en kwam daarmee weer uit op het niveau van voor de coronacrisis en onder het contractueel vastgelegd plafond van 2,565 miljard euro.

Een derde meer reizigers dan in 2021

Het totale aantal binnenlandse reizigers klokte vorig jaar af op 227,4 miljoen, 32,4 procent meer dan in 2021, maar wel nog onder het niveau van 2019 (253,4 miljoen). Terwijl het woon-school- en het vrijetijdsverkeer tot het niveau van voor de pandemie zijn hersteld, bleef het aantal woon-werkabonnementen eind 2022 zowat 15 procent achter ten opzichte van 2019. Telewerk is volgens de NMBS ondertussen dan ook «stevig verankerd in de gewijzigde reisgewoontes van een groot deel van het cliënteel».

Vorig jaar werd 786,7 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverlening, waarvan meer dan de helft (437 miljoen euro) in de renovatie van rollend materieel en nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen. Op dit moment zijn volgens de spoorwegmaatschappij meer dan 250 van de 445 bestelde rijtuigen geleverd. Eind 2022 was meer dan 80 procent van de vloot overigens uitgerust met het veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System).

Nieuwe treinen tegen 2032

De NMBS wil tegen 2032 de helft van haar vloot vernieuwen en als een van de eerste treinoperatoren tegen 2025 de hele vloot uitgerust hebben met het veiligheidssysteem ETCS. De onderneming zal in totaal meer dan 9,2 miljard euro investeren over een periode van 10 jaar. De schuld moet tegen 2032 verlaagd worden tot 1,6 miljard euro.

De NMBS heeft vorig jaar 1.300 mensen aangeworven en wil dit jaar opnieuw 1.600 nieuwe medewerkers aantrekken. Eind 2022 telde de spoorwegmaatschappij 16.638 medewerkers.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/move/ook-nmbs-dupe-van-inflatie-en-hoge-energiekosten-1426-miljoen-euro-het-rood