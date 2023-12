Ontdek de ultieme kersthack: zo verdeel je de lichtjes over je boom (video)

Als je deze feestdagen je huis versiert met een kerstboom, wil je er vast sprankelende lichtslingers in hangen voor die extra gezellige touch. Maar wist je dat er een snelle en super stijlvolle manier is om dit te doen, die waarschijnlijk compleet nieuw voor je is? Metro laat je zien hoe het moet.

Deze game-changer komt niet van ons, maar van TikTok-ster Liz Lovery. In een video laat ze zien dat je je lichtslingers niet horizontaal, maar juist verticaal moet ophangen. Precies zoals bij de kerstboom der kerstbomen op Times Square in New York!

Waarom verticaal?

«Lichtslingers verticaal ophangen is niet alleen makkelijker, maar zorgt ook voor een veel gelijkmatiger verlichting», zegt Liz. En het is simpel: vlecht je lichtslingers tussen de takken door en vorm een ‘w’-patroon. Zo verdeel je de lichtjes perfect over je boom!

