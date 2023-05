Ontdek de gloednieuwe nachttrein in België

België heeft een tweede nachttreinverbinding. Vrijdag kort na 10 uur kwam de eerste trein van European Sleeper aan in het station Brussel-Zuid, na donderdagavond in de Duitse hoofdstad Berlijn vertrokken te zijn. De eerste rit richting Berlijn vertrekt vrijdagavond.

European Sleeper is een Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij. Eind 2022 werd de opstart van de route Brussel-Amsterdam-Berlijn, met in België ook een stop in Antwerpen, officieel aangekondigd. Nadat er eerder deze week nog een testrit was uitgevoerd, was het nu tijd voor de eerste commerciële rit. De trein had bij aankomst in Brussel ruim een half uur vertraging op het voorziene schema.

Ambitieus

De nachttrein zal drie per week rijden, met vertrek vanuit België op maandag, woensdag en vrijdag. De initiatiefnemers hebben plannen om de route volgend jaar te verlengen naar de Oost-Duitse stad Dresden en naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië.

Maar de ambities reiken verder. «De introductie van deze verbinding is een belangrijke eerste stap in de opbouw van een uitgebreider netwerk van nachttreinen vanuit België en Nederland», luidt het bij European Sleeper. «Onze ambitie is dat we ieder jaar een nieuwe treinverbinding introduceren.» Zo hopen de initiatiefnemers om in 2025 een nachttrein te lanceren naar Barcelona, zo maakten ze eerder bekend. Daarnaast wil European Sleeper, dat momenteel rijtuigen huurt, investeren in eigen rijtuigen.

Brusselse hub

De nieuwe nachttrein is de tweede in België, na de NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB richting de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Ook die rijdt momenteel drie keer per week.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is tevreden met de opstart van een tweede nachttrein. «Ik wil van Brussel dé hub voor nachttreinen maken en wij zitten daarvoor op het goede spoor», reageert hij.

Drempels wegwerken

De minister geeft toe dat er nog «technische, juridische en financiële drempels zijn voor nachttreinuitbaters», maar wijst erop dat België als eerste Europese land donderdag een wet goedkeurde om de internationale nachttrein te ondersteunen. De plenaire Kamer zette het licht op groen voor een wetsontwerp dat regelt dat nachttreinuitbaters de kosten voor energie en de rijpadvergoeding in België terugbetaald krijgen in 2023 en 2024. De minister pleit er ook voor om de btw op treinreizen af te schaffen, zodat de ticketprijs van (nacht)treinen aantrekkelijker kan worden.

