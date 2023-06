Ontdek de 20 beste naaktstranden ter wereld

Nudisme is nog steeds taboe, maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Vlaanderen alleen al zou naar schatting 500.000 naturisten tellen. Ook benieuwd, maar weet je niet waar te beginnen? Om je wat inspiratie te bieden, stelde CNN een lijst op van de 20 beste naaktstranden ter wereld.

Sommigen beweren dat we preutser worden. Maar wanneer we kijken naar de huidige samenleving lijkt dat heus wel mee te vallen. Zo kan je in Berlijn sinds vorig jaar topless zwemmen in het openbaar zwembad, terwijl je op de rode loper meer tepels ziet dan ooit tevoren.

Al sinds 1940

Georganiseerde naaktstranden ontstonden evenwel al omstreeks de jaren 60. In België was er zelfs al in 1940 een officieus naaktstrand in Mariakerke. Tijdens de bezetting van Duitsland moest dat naaktstrand evenwel de deuren sluiten. Het duurde nog tot 2001 tot er een officieel naaktstrand kwam naar Bredene. In Nederland kenden naaktstranden al vanaf 1970 hun bloei. Ook vandaag zijn naaktstranden nog steeds populair. Volgens de naturistenvereniging Athena nam de populariteit van naturisme zelfs sterk toe tijdens de lockdown.

Het is dus hoog tijd om zelf eens het avontuur aan te gaan. Schrik om collega’s tegen te komen in Bredene? Dan kan je niet missen met een van deze twintig naaktstranden.

De 20 beste naaktstranden

1. Playa Naturista Chihuahua, Uruguay

2. Nida Nude Beach, Litouwen

3. Little Palm Beach, Waiheke, Nieuw-Zeeland

4. Nugal Beach, Kroatië

5. Moshup Beach, Martha’s Vineyard, Massachusetts

6. Black’s Beach, La Jolla, Californië

7. Lady Bay Beach, Sydney, Australië

8. Buhne 16, Sylt, Duitsland

9. Wreck Beach, Vancouver, Canada

10. Red Beach, Crete, Griekenland

11. Anse de Grande Saline, St. Barts

12. Platja des Cavallet, Ibiza, Spanje

13. Little Beach, Maui, Hawaii

14. Cap d’Agde, Frankrijk

15. Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika

16. Playa Zipolite, Oaxaca, Mexico

17. Metsoke Dragot, Israël

18. Praia Massarandupió, Bahia, Brazilië

19. Spiaggia di Guvano, Vernazza, Italië

20. Haulover Beach Park, Miami, Florida

https://www.metrotime.be/nl/urban-life/hoe-ga-je-je-blootje-op-reis-5-tips-voor-naturisten

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/move/ontdek-de-20-beste-naaktstranden-ter-wereld