Ontdek de 10 meest gebruikte emoji’s van 2023

Je gebruikt ze dagelijks en soms dienen ze als enige antwoord. Onze dagelijkse communicatie is getekend door emoji’s. En zelfs specifiek één emoji: met 254 miljoen vermeldingen op sociale media heeft de lachende emoji met tranen zich gevestigd als de meest gebruikte emoji in 2023.

Een goede emoji is beter dan een lang betoog. En in 2023 bevestigen de emoji’s dat. Van de 3.782 emoji’s die voldoen aan de Unicode-norm in september 2023, heeft Meltwater, een tool voor analyse en sociale monitoring, de tien meest gebruikte emoji’s van dit jaar onthuld op twaalf platforms, waaronder Instagram en Twitter, tussen 1 januari en 30 november 2023. Het resultaat is dat humor de gebruikers van emoji’s het meest heeft verleid. Bovenaan staat het ‘gezicht dat huilt van het lachen’ of 😂, met 254 miljoen vermeldingen op sociale media, vaak de favoriet van millennials. Het overtreft het luid huilende gezicht, 😭, met 46 miljoen extra vermeldingen (208 miljoen), de favoriet van Gen Z. Ten slotte neemt de emoji van het lachende gezicht dat op de grond rolt, of 🤣, de derde plaats in met 128 miljoen vermeldingen.

Passie en liefde

Hoewel de meest populaire emoji’s kunnen variëren per jaar, toont de ranglijst een massaal gebruik van emoticons gerelateerd aan liefde en passie, met de rode hartemoji op de vierde plaats, vlammen op de vijfde plaats en het gezicht met hartvormige ogen en het lachende gezicht met harten respectievelijk op de zevende en achtste plaats. Deze laatste hebben vooral indruk gemaakt op Valentijnsdag, 14 februari, met het rode hart als favoriet.

Meltwater benadrukt een opmars van de vuuremoji op 26 oktober, waardoor deze op dat moment naar de derde plaats werd gestuwd, wat te wijten was aan een Bitcoin-spam die was gekopieerd en geplakt op X (voorheen Twitter), ‘waarschijnlijk door robots’. Dit weerhield de vuuremoji er echter niet van om de overhand te krijgen op Pinterest, Twitch en Instagram. Aan de kant van Twitter, Reddit en Facebook was de emoji van het gezicht dat huilt van het lachen het meest gebruikt.

De top 10

1) 😂 Lachend gezicht dat huilt

2) 😭 Huilend gezicht

3) 🤣 Rollen over de grond van het lachen

4) ❤️ Rood hartje

5) 🔥 Vuur

6) 🙏 Biddende handen

7) 😍 Lachend gezicht met hartjesogen

8) 🥰 Lachend gezicht omringd door hartjes

9) ✨ Sterretjes

10) 😊 Blij gezichtje met gesloten ogen

