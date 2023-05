Onderzoek: 4 op 5 Belgen voelde zich al onveilig tijdens het uitgaan

Zorgeloos kunnen feesten, zonder vooroordelen, in alle veiligheid en met respect voor elkaar. Het klinkt als muziek in de oren, maar het is helaas niet de realiteit. Drie op de vijf Belgen (63%) vinden dat het uitgaansleven de afgelopen jaren onveiliger is geworden. Dat blijkt uit onderzoek dat biermerk Desperados, samen met Wel Jong vzw, liet uitvoeren via IVOX bij 2.000 Belgen tussen de 18 en 40 jaar.

Uit het onderzoek geven 4 op de 5 Belgen aan zich weleens onveilig te voelen tijdens het uitgaan, waarvan 84% al te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. Een even groot aandeel is al eens getuige geweest van minstens één vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dat grensoverschrijdend gedrag creëert een onveiligheidsgevoel dat op een verschillende manier ervaren wordt. Enerzijds wordt het gevoel van onveiligheid bij een deel van de Belgen versterkt door fysieke en verbale agressie en anderzijds door seksuele en ongewenste aanrakingen.

Opmerkelijk is dat een derde van mening is dat het opzoeken van grenzen en gevaar bij het uitgaansleven hoort. Onder jongeren (18-24 jaar) is dat twee vijfde. Om hier een mindshift in teweeg te brengen, blijft sensibilisering rond thema’s als veiligheid en inclusiviteit broodnodig.

Discriminatie

7 op de 10 komt tijdens het uitgaan in aanraking met discriminatie (zelf meegemaakt of gezien bij anderen) op basis van nationaliteit (52%), seksuele geaardheid (51%), gender (43%) en/of geloofsovertuiging (41%). Het zijn voornamelijk personen die aangeven tot een minderheid te behoren op vlak van bovenstaande identiteitskenmerken die tijdens het uitgaan bewust bezig zijn met veiligheid. Dat weerhoudt 63% van de bevraagden ervan om (vaker) uit te gaan, vooral bij zij die in Brussel wonen.

Zo feest je veilig

Een avondje uit of je uitgaansbeleving op een festival zou geen drempels mogen kennen. Daarom werkte Desperados samen met Wel Jong om concrete engagementen uit te werken voor een veiliger uitgaansleven. Zo word je bij hun concept ‘Desperados Dance Club’ bij het betreden van een club op de hoogte gebracht van de grondregels van respect. Maar ook de volgende maatregelen helpen om een club veiliger te maken:

• Barpersoneel op evenementen krijgt een training van Wel Jong om ongewenste situaties beter in te schatten en op te volgen. Er wordt een draaiboek opgesteld met mogelijke situaties en hoe ze hier op de best mogelijke manier op kunnen reageren en helpen.

• Een fysiek meldpunt waar problemen gemeld kunnen worden en waar de juiste opvolging en nazorg/hulp wordt voorzien door een professional. Het meldpunt blijft ook 14 dagen na het evenement actief zodat iedereen de kans en tijd krijgt om een probleem te melden.

• Inzetten op verantwoorde consumptie via een non-alcoholische alternatief.

• Wederzijds respect op de dansvloer benadrukken aan de hand van duidelijke richtlijnen via onder meer posters.

