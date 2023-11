Ondanks beloofde besparingen geven partijen zichzelf meer geld

Ondanks beloften en aangekondigde besparingen krijgen politieke partijen in 2024 een nieuw recordbedrag in de schoot geworpen. Dat blijkt uit de ontwerpbegrotingen van Kamer en Senaat die Het Laatste Nieuws kon inkijken.

De federale subsidies die alle politieke partijen samen opstrijken, stijgen tot 36,4 miljoen euro. In 2024 komt er zo opnieuw 2,5 % extra bij, nadat er dit jaar al een stijging van 3,2 % was. Nochtans had de federale regering eind 2022 beslist om die budgetten jaarlijks met 1,11 % te verlagen. Omgerekend zou dat een besparing van bijna 2 miljoen euro opleveren. Maar die besparing smelt weg als sneeuw voor de zon, omdat de partijsubsidies automatisch geïndexeerd worden – net zoals dat voor lonen en uitkeringen het geval is.

Via verschillende wegen komt er heel wat extra geld in de kas van de partijen terecht: in totaal minstens 61 miljoen euro alleen al uit de federale begroting. Meest opvallende stijger is het budget voor politiek personeel in de Senaat, dat in 2024 met liefst 14,7 % toeneemt.

Het gaat voor alle duidelijkheid om ontwerpbegrotingen die nog goedgekeurd moeten worden in de plenaire vergaderingen van Kamer en Senaat. Dat zal wellicht ook gebeuren door de zeven Vivaldi-partijen. Want volgens de peilingen zouden de meeste van die partijen het na de verkiezingen van juni volgend jaar met minder verkozenen moeten doen, waardoor hun financiering serieus dreigt te dalen.

