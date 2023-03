OMG. Joepie komt eenmalig terug

Het jongerenmagazine Joepie ligt volgende week dinsdag eenmalig opnieuw in de krantenwinkel. Dat meldt DPG Media vrijdag. Deze speciale editie kost 6 euro, en de opbrengst gaat integraal naar JEZ!, het jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten.

In 1973 verscheen het weekblad voor het eerst, en eind 2015 werd een punt gezet achter het magazine. Het was toen al verveld van weekblad naar maandblad. In 2019 lag er, naar aanleiding van Rode Neuzen Dag, ook al een eenmalige editie van het blad in de winkel.

Editie

Op de cover van de editie van volgende week prijkt Pommelien Thijs, die een pleidooi houdt «om lief te zijn voor jezelf». Op de grote posters binnenin het blad staan Harry Styles en Camille.





