Olivier Deschacht niet meer samen met model Bo Praet: «Het is een beetje te pijnlijk»

Olivier Deschacht en Bo Praet zijn uit elkaar. Dat bevestigt hij in een interview met Dag Allemaal. «Ik praat er liever nog niet over», klinkt het.

Vier jaar geleden kwam er een einde aan de 13 jaar lange relatie tussen Olivier Deschacht en Annelien Coorevits. Samen hebben ze twee kinderen, dochter Elena (11) en zoon Luís (7). In maart van dit jaar raakte bekend dat de 42-jarige ex-Rode Duivel een koppel vormde met model Bo Praet (27). Aan dat sprookje is inmiddels een einde gekomen. «Bo en ik zijn al drie weken uit elkaar. Ik praat er liever nog niet over, het is een beetje te pijnlijk», zucht hij in Dag Allemaal.

Goed contact met Annelien

De reden van hun breuk is onduidelijk. De voormalige Anderlecht-verdediger kan het nog goed vinden met zijn ex-vrouw Annelien (36). Ook zij vindt het belangrijk dat er een goede verstandhouding tussen hen blijft bestaan, zo vertelde ze in een eerder interview in hetzelfde magazine. «Ik zie ons nog altijd als een gezin. Ik ben heel beschermend, ook nu nog, tegenover hem. Hij is nog altijd de papa van mijn kinderen en ik zie hem nog altijd graag. Hij blijft een van de belangrijkste mannen van mijn leven. We komen nog goed overeen en ik kan alleen maar hopen dat dat zo blijft», klonk het.

Enkele weken geleden genoten Olivier en Bo nog van een vakantie in het Spaanse Marbella, zo kan je hieronder zien op de zesde foto.





