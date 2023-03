Ex-voetballer Olivier Deschacht heeft, drie jaar na zijn scheiding van Annelien Coorevits, opnieuw een relatie. Hij is samen met Bo Praet, die het ver schopte tijdens Miss België 2016.

In de zomer van 2019 raakte bekend dat Olivier Deschacht en Annelien Coorevits na een relatie van twaalf jaar uit elkaar gingen. In 2021 vertelde Olivier in een openhartig interview dat de breuk hem nog altijd parten speelde. «Ik ben weer buiten aan het komen, maar ik heb, twee jaar later, nog niemand ontmoet bij wie ik me even goed voel. Niemand haalt 10 op 10 zoals zij. Ik moet geduld hebben, zeker? Ik heb vroeger ook lang naar de ideale vrouw gezocht, tot ik Annelien leerde kennen», vertelde hij destijds in Dag Allemaal.

Tweede eredame

Nu heeft de 42-jarige ex-voetballer, die tussen 2001 en 2018 maar liefst 442 wedstrijden speelde voor Anderlecht, dan toch een vriendin. Hij is samen met Bo Praet, een 27-jarig model dat in 2016 nog tweede eredame werd tijdens de verkiezing van Miss België. «Dat we samen zijn is geen geheim, we delen gewoon niks online hierover», lezen we in Het Nieuwsblad.

Citytrip

En toch: de aandachtige fans onder ons hadden het al kunnen weten. Rond de feestperiode deelden ze immers allebei een foto met de Eiffeltoren op de achtergrond. De foto werd op exact dezelfde plaats en rond hetzelfde tijdstip genomen. Ze waren toen dus al samen op citytrip in Parijs.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/olivier-deschacht-heeft-de-liefde-gevonden-bij-15-jaar-jonger-model-foto