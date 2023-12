Oh nee! Belgische toerist sterft na aanval van haai of krokodil in Mexico

Een Belgische toerist is om het leven gekomen nadat hij werd aangevallen door een dier bij een strand in het zuiden van Mexico. Dat melden persagentschap AP en Mexicaanse media op basis van de lokale overheid. Lokale autoriteiten onderzoeken nog of de man gebeten werd door een haai of een krokodil.

Het dodelijke ongeval vond donderdagochtend (lokale tijd) plaats in een badplaats aan de Stille Oceaan in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de hulpdiensten werd de 76-jarige man in zijn benen gebeten. Hij verbleef samen met zijn echtgenote in een vakantieresort in de buurt van het strand. Ook een vrouw werd gebeten en raakte zwaargewond. Het strand is voorlopig afgesloten.

Haai of krokodil?

Eerder deze maand werd een vrouw nog gedood door een haai in een meer noordelijk deel van Mexico. «Experten zeggen dat de kans groter is dat het om een krokodil gaat, aangezien de temperatuur van het water niet geschikt is voor haaien», zei Santos Ramírez, de secretaris van Toerisme in Guerrero, tegen een lokale journalist. «Na het ongeval kwam de marine ook geen haai op het spoor.»

Hoewel sommige media het over een Canadese toerist hadden, bevestigde Ramírez ook dat de overleden man een Belg is. Ook de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de Belg.

