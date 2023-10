OEPS. Gauwdief probeert politie te bestelen op Brusselse tram

Een gauwdief heeft op woensdag geprobeerd de gsm van een Brusselse politieman te stelen. De politieman, een lid van de Trekkersbrigade die gespecialiseerd is in het bestrijden van gauwdiefstallen, merkte de diefstal echter op en kon de dader inrekenen. Dat meldt het Brusselse parket.

De inspecteur was samen met een collega op patrouille op een tram en had in die tram een man opgemerkt die opvallend veel aandacht leek te hebben in de persoonlijke spullen van de pendelaars. Toen de verdachte de tram wilde verlaten in het premetrostation Rogier, merkte de inspecteur dat zijn eigen gsm uit zijn broekzak was gestolen. De inspecteurs sprongen mee uit de tram en zagen hoe een tweede verdachte wegvluchtte. Het was die tweede man die de gsm had gestolen.

Achtervolging

De twee inspecteurs gingen de man achterna en konden hem na een korte achtervolging, waarbij de verdachte de gestolen gsm van de inspecteur had weggegooid, met enige moeite inrekenen. De bestolen inspecteur kon zijn gsm ook recupereren.

«De verdachte werd na verhoor vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek», zo meldt het Brusselse parket nog.

