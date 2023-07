OEPS. Filipijnen maken reclamefilmpje voor eigen land met beelden uit andere landen (video)

Een Filipijns reclamebureau gaat door het stof nadat bleek dat het beelden van andere landen in een promofilmpje had gesmokkeld om toeristen naar de archipel in Zuidoost-Azië te lokken. In de promovideo zijn onder meer beelden uit Zwitserland, de Verenigde Arabisch Emiraten en Indonesië te zien. De video werd gelanceerd als onderdeel van de nieuwe nationale ‘Love the Philippines’-toerismecampagne.

Het Franse persbureau AFP en de Filipijnse blogger Sass Rogando Sasot bonden de kat de bel aan. De campagne gebruikte beelden van rijstterrassen in Indonesië, zandduinen in de Verenigde Arabische Emiraten en een vliegtuig dat landt in Zwitserland.

De Filipijnse minister van Toerisme, Christina Garcia Frasco, verklaarde dat er geen overheidsgeld was gebruikt om de video te maken. Frasco zei dat het ministerie van Toerisme herhaaldelijk bevestiging had gevraagd aan het reclamebureau over de oorsprong van de beelden in de video. «Het bureau heeft het ministerie telkens gerustgesteld over de oorsprong en het eigendom van alle beelden», aldus Frasco.

«Gangbare praktijk»

Het reclamebureau in kwestie, DDB Philippines, heeft zich inmiddels verontschuldigd voor de «ongelukkige vergissing», maar verdedigde zich wel met de stelling dat het gebruik van stockbeelden in sfeervideo’s een gangbare praktijk is in de reclame-industrie.

De video was onderdeel van ‘Love the Philippines’, een campagne die eind juni werd gelanceerd met een prijskaartje van 827.000 euro. De gewraakte video is intussen verwijderd. Het reclamebureau heeft verklaard dat het zou meewerken aan een onderzoek van het ministerie van Toerisme.





