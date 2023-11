Oekraïne telt vijf miljoen binnenlandse vluchtelingen

Oekraïne telt in eigen land 4,9 miljoen geregistreerde binnenlandse vluchtelingen, een gevolg van de Russische inval. Dat zegt vicepremier bevoegd voor vluchtelingenzaken Iryna Veresjtjoek.

Alleen al 3,6 miljoen mensen gingen in eigen land op de vlucht sinds de Russische invasie in februari 2022. Sinds 2014 hebben de gevechten in de Donbas, in het oosten van het land, bovendien al meer dan een miljoen mensen op de vlucht gejaagd.

Dat aantal is de laatste tijd wel nog nauwelijks gestegen. Sommige geëvacueerden keren naar huis terug.

Sinds de oorlog zijn 6,2 miljoen mensen permanent of tijdelijk Oekraïne ontvlucht naar het buitenland, aldus cijfers van de VN. Alleen al in Europa werden 5,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen geregistreerd.

Voor de start van de oorlog in 2022 telde het land 41,4 miljoen inwoners.

Lees ook

een-toilet-160-mensen-die-onderdak-vinden-vn-gebouw



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wereld/oekraine-telt-vijf-miljoen-binnenlandse-vluchtelingen