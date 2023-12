Oef! Ontvoerde Britse tiener kan 6 jaar later terug naar huis

De 17-jarige Britse jongeman Alex Batty, die zes jaar vermist was maar eerder deze week gezond en wel gevonden werd in Frankrijk, zal naar verwachting «de komende dagen» terugkeren naar zijn land. Dat heeft Chris Sykes, de adjunct-hoofdcommissaris van de politie van Manchester, meegedeeld.

«Onze prioriteit is om hem terug te brengen naar het Verenigd Koninkrijk en zijn familie», zegt Sykes. «Zo snel mogelijk.» Hij verwacht dat Batty «de komende dagen» in het Verenigd Koninkrijk zal aankomen.

Commune in Marokko

Alex Batty werd op 11-jarige leeftijd ontvoerd door zijn moeder en opa toen ze in Spanje op vakantie waren. Na zijn ontvoering vermoedde zijn oma dat het drietal vermoedelijk naar Marokko was gegaan om in een commune te leven. Woensdag werd hij teruggevonden in Revel, ten oosten van de Zuid-Franse stad Toulouse.

Sykes kan momenteel nog niet zeggen waar Batty de voorbije zes jaar is geweest. Dat «vormt de kern van het onderzoek», zo klinkt het. «Er is veel speculatie geweest, we moeten met Alex praten om de feiten vast te stellen.»

