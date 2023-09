Nu ook bewezen: anderen zien er niet knapper uit als je drinkt

Partymuilen: wie heeft er zich nog nooit aan bezondigd? Wanneer er gedronken wordt, wordt al eens sneller gezoend – en die kus deel je misschien niet altijd met iemand die doorgaans je type zou zijn. Maar dat is niét omdat anderen er knapper uitzien wanneer je een glaasje te veel op hebt. Een nieuwe studie beweert namelijk dat van dat veelgebruikte excuus maar weinig klopt.

Je kent het misschien. Tijdens het uitgaan, raak je aan de praat met een andere feestvierder. Er wordt gelachen, geflirt en van het een komt het ander. Wanneer je de dag terugkijkt op je beschonken kus kan je er maar moeilijk omheen: je kuspartner is totaal niet je type. De enige verklaring voor de kus die je kan bedenken, is te veel alcohol. In het Engels wordt dat fenomeen ‘beer goggles’ genoemd: het fenomeen waarbij je anderen knapper vindt wanneer je te veel drinkt.

Maar een studie van Stanford University, gepubliceerd in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs, beweert nu dat er van dat excuus maar weinig aan is. De wetenschappers voerden testen uit bij 18 jonge mannenparen. Daaruit kwam geen bewijs dat de mannelijke deelnemers onder invloed begonnen te twijfelen aan hoe aantrekkelijk ze iemand vonden.

«Vloeibare moed»

De onderzoekers lieten de mannen de keuze om mensen aan te spreken. Ze gaven hen drie volwaardige alcoholische consumpties in iets meer dan dertig minuten. Wat bleek? De mannen gingen niet per se plots mensen die ze minder aantrekkelijk vonden aanspreken. Integendeel, eens ze hun drankjes op hadden, wilden ze net sneller interageren met mensen die ze wel aantrekkelijk vonden.

«De conventionele wijsheid suggereert dat alcohol mensen ertoe brengt anderen als fysiek aantrekkelijker te zien», vertelt professor Molly Bowdring, auteur van de studie, aan The Post. Zij vond daarvan evenwel geen bewijs. Wel zijn er indicaties dat er iets bestaat als «liquid courage», ofwel «vloeibare moed». De mannen zouden meer zelfvertrouwen krijgen door het drinken, waardoor ze sneller durven afstappen op mensen die ze aantrekkelijk vinden.

Bowdring benadrukt wel dat deze studie erg gekleurd is door leeftijd en gender. De studie werd tenslotte enkel uitgevoerd bij jonge mannen rond de twintig.

Lees ook

barbie-botox-experts-waarschuwen-voor-nieuwe-beautytrend-video



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/nu-ook-bewezen-anderen-zien-er-niet-knapper-uit-als-je-drinkt