Noah Cyrus lokt kritiek uit met halfnaakte foto: «Waarom altijd zo bloot?!»

De Amerikaanse zangeres Noah Cyrus krijgt gemengde reacties op een foto waarop ze halfnaakt poseert. «Waarom altijd die behoefde om naakt te poseren voor de hele wereld?», klinkt het onder meer.

Noah Cyrus postte gisteren een opvallende foto op Instagram. De 23-jarige zus van Miley Cyrus poseert daarop enkel met een slipje aan terwijl ze haar boezem vakkundig bedekt met haar armen. Het kiekje werd al bijna 400.000 keer geliket en lokte meer dan 3.000 reacties uit.

Bedenkingen

Een aantal volgers vroeg zich echter af of dat echt wel nodig was. «Waarom altijd die behoefte om naakt te poseren voor de hele wereld? Ik snap het gewoonweg niet. Je weet dat je een mooi lichaam hebt, wat dan nog? Hou dat voor jezelf en voor degene van wie je houdt. Je hebt talent, laat dát zien», «Waarom is mijn generatie zo?», «Oké, maar Britney is gek en zij niet?», en «Waarom loopt ze altijd haar blootje rond?», klinkt het in de reacties.

Steun

Heel wat volgers namen het echter op voor haar. «Als ik zo’n lichaam had, zou ik overal in mijn blootje rondlopen», «Had ik maar zoveel zelfvertrouwen. Goed bezig, meid!», «Omdat we allemaal naakt geboren zijn», «Waarom niet? Als ik er zo uitzag, zou ik het ook doen», en «Omdat ze mag doen wat ze wil», lezen we ook.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





