NMBS extra waakzaam voor bedwantsen

De NMBS is extra waakzaam voor bedwantsen als gevolg van de plaag in Parijs. Dat meldt de spoorwegmaatschappij woensdag. Het Londense openbaar vervoer en Eurostar kondigden eerder al maatregelen aan om een bedwantsenplaag te voorkomen.

De 800 schoonmaakmedewerkers van de NMBS zijn gebrieft over wat ze moeten doen wanneer er bedwantsen worden aangetroffen. «In eerste instantie wordt die trein onmiddellijk uit commerciële dienst gehaald», aldus Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS. «Vervolgens wordt hij bovenop de gebruikelijke reiniging extra gestofzuigd, gestoomd of met insecticide behandeld indien nodig. Voor grotere plagen schakelen we gespecialiseerde teams in.» Op dit moment zijn er om die reden nog geen treinen uit dienst genomen.

Bloed

Bedwantsen bijten mensen en warmbloedige dieren en voeden zich met bloed. Dat leidt tot jeukende beten. De parasitaire insecten zijn roodbruin van kleur en worden niet groter dan 8,5 millimeter. Ze houden zich vaak op in bedden, bagage en kledij.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is minder bezorgd over de insectenplaag in de Franse hoofdstad. Bijna alle voertuigen hebben leren, semileren of plastic zetels, waar bedwantsen zich niet op nestelen, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. «De oudere tramvoertuigen met stoffen zetels worden, naast de dagelijkse schoonmaak, om de 30.000 kilometer gestoomd.»

Geen ziekteverspreider

Het Vlaamse Departement Zorg stelt dat bedwantsen geen probleem zijn voor de volksgezondheid. «Het is ongedierte, maar geen ziekteverspreider», verduidelijkt Joris Moonens van het Departement Zorg. «Vanuit het preventieve gezondheidsbeleid nemen we momenteel dus geen maatregelen.» Lokale besturen die kampen met bedwantsen kunnen wel een beroep doen op de regionale medische milieukundigen.

