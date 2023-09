Nieuwe oudste Belg is 109-jarige Waalse dame

De nieuwe oudste Belg, een dame die anoniem wenst te blijven, is 109 jaar oud en komt uit de provincie Henegouwen. Zo heeft Anthony Croes-Lacroix van de Gerontology Research Group (GRC), woensdag bekendgemaakt aan Belga. Ze kwam in juli 1914 ter wereld.

De eeuwelinge volgt Magdalena (Magda) Janssens op, die maandag op 111-jarige leeftijd overleed. Zij was naast oudste inwoonster van België, ook de oudste in de hele Benelux. Volgens Het Laatste Nieuws overleed Magdalena, geboren op 16 maart 1912 in Antwerpen, in het woonzorgcentrum in Zandhoven.

Oudste man

De titel van oudste mannelijke inwoner is nog steeds in handen van Henricus Petrus Jacobus, oftewel Jaak, Broekx, geboren op 6 augustus 1914. De 109-jarige verblijft in het Limburgse woonzorgcentrum Welzijnscampus Gerkenberg in Bree.

