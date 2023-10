Netflix ziet flinke stijging aantal abonnees en kondigt prijsstijging aan

Streamgigant Netflix heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees flink zien groeien. Het bedrijf kreeg er in totaal 8,8 miljoen nieuwe klanten bij, wat de sterkste kwartaalgroei is in jaren. Ook kondigde het een nieuwe prijsstijging aan voor klanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het is niet bekend of er een prijsstijging voor België gepland staat.

De sterke groei van het aantal abonnees is volgens Netflix het resultaat van zijn strengere beleid omtrent het delen van accounts. Daardoor hebben meer mensen een eigen account geopend bij de streamdienst. Het bedrijf heeft nu in totaal meer dan 247 miljoen betalende abonnees wereldwijd en verwacht er dit jaar ruim 20 miljoen bij te krijgen. Dat is fors meer dan de circa 9 miljoen nieuwe abonnees die Netflix over 2022 rapporteerde.

Prijsstijging

Netflix maakte ook bekend zijn prijzen te verhogen op de Amerikaanse, Britse en Franse markt. De prijsstijging zou enkel gelden voor de klassieke abonnementen, zonder reclames. De goedkopere abonnementsformules, waar wel reclames worden getoond, worden niet duurder. Het bedrijf hoopt op die manier meer klanten te overtuigen om voor deze formule te kiezen. Voor België is nog geen prijsstijging aangekondigd.

Naast Netflix hebben ook andere streamdiensten hun prijzen de afgelopen maanden verhoogd. Onder druk van Hollywood blijven de productiekosten van films en series stijgen, terwijl de vraag van consumenten naar streamingdiensten sinds het einde van de pandemie vertraagt. Het verhogen van abonnementsprijzen is een manier om daar op te reageren.

