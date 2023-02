Nederlander laat gloednieuwe auto thuis leveren, maar dan gebeurt DIT: «Ik voel de pijn!» (video)

Op beelden is te zien hoe een splinternieuwe Audi bij de koper thuis geleverd wordt, maar al meteen terug naar de garage moet. «En daarom hebben we fietspaden en wegen om op te rijden», klinkt het in de reacties.

Als je net een nieuwe auto hebt, wil je het kleinste krasje absoluut vermijden. De koper van een fonkelnieuwe Audi uit Amersfoort wist niet wat hij zag toen zijn kersvers exemplaar bij hem thuis geleverd werd. Op het moment dat de chauffeur de wagen op de oprit rijdt, knalt een brommer op het peperdure voertuig.

Schadewagen

De opvallende beelden werden al bijna 100.000 keer bekeken. De meeste kijkers leggen de schuld bij de brommerrijder, al gaat de Audi-chauffeur volgens sommigen ook niet helemaal vrijuit. «En daarom hebben we fietspaden en wegen om op te rijden», «Hij hoort niet op het voetpad te rijden…», en «Mocht hij op het fietspad gereden hebben, dan had hij gelijk. Nu is hij in fout», «Als de Audi zijn knipperlichten had gebruikt, dan wist de andere tenminste wat hij ging doen», «Koop je een nieuwe auto, is het al meteen een schadewagen…», «Ik zou helemaal gek worden», en «Ik voel de pijn!», lezen we onder meer in de reacties.

